ارتفاع أسعار #النفط لليوم الثاني على التوالي.. وخام “#برنت” عند 76 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، إذ يتوقع المستثمرون تقلص الإمدادات في السوق وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.36% إلى 76.26 دولار للبرميل.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.62% إلى 71.99 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت 0.5% أمس الاثنين، وخام غرب تكساس 0.6% إثر صعود بواقع 2.8% في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.