قوات_الاحتلال تفجر منزلا برام الله.. وتفتح النيران على الفلسطينيين بالضفة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلاً في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، بعد اقتحام البلدة، ومحاصرة عدة منازل، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بنيران قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة نعلين، وفجرت منزل فلسطيني، بعد اقتحامه، وطرد سكانه، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية.

في ذات السياق، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية بمدينة جنين.

من جانبها ذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم سبعة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة بلدات في الضفة الغربية.