وزير_الطاقة: #رؤية_2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل (#فيديو)

قال وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن رؤية 2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل.

وأضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مؤتمر قطر الاقتصادي بحضور أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أن السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالي للعمل لأجل وطنهم.

وأكد أنه لا توجد سياسات واضحة للمستثمرين في العالم حول الهيدروجين.