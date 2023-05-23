«إعادة مليون لاجيء».. #أردوغان يصدم السوريين في #تركيا

صدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللاجئين السوريين في بلاده، بعدما كشف عن إعداد «خطة» لإعادتهم إلى بلدهم، وذلك قبيل أيام من جولة الإعادة للانتخابات التركية، المقررة يوم 28 مايو الجاري.

وقال «أردوغان» في لقاء مع قناة «تي أر تي» التركية: «في الوقت القريب، سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم».

وأضاف الرئيس التركي المنتهية ولايته والمتنافس على فترة حكم جديدة: «450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، وهناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا».

وتأتي تصريحات «أردوغان» بعد ساعات من إعلان المرشح الخاسر في الجولة الأولى، سنان أوغان، دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ترحيل عدة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين من تركيا، ووضع جدول لإخراجهم.

وفي السياق، نفى «أردوغان» إجرائه مفاوضات مع «أوغان» لإسناد أحد المناصب له في حكومته الجديدة، حال نجاحه، مقابل دعمه في جولة الإعادة.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا بـ 3.5 مليون شخص، وعاد نحو 59 ألف لاجئ إلى سوريا العام الماضي.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التركية، حصل «أردوغان» على 49.52% من الأصوات، بينما حصل منافسه الممثل لأحزاب المعارضة السبعة، كمال كليتشدار أوغلو، على 44.88%. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، في 28 مايو الجاري.