78% إنجازًا في مشاريع أرصفة وإنارة شوارع #نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران، 78% من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسية، في عدة أحياء، بتكلفة إجمالية بلغت 48432600 ريالًا .

وقال أمين المنطقة م.صالح آل داغش: إن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق، واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني، والتزايد السكاني بالمدينة، وتلبية لاحتياجاتها.

وشدد على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

من جهته، بيّن وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.محمد آل عامر، أن المشروع عبارة عن سفلته طبقة أولى وثانية، وأرصفة وإنارة لشوارع وطرق بكل من حي بئر الزجاج، والقرية التراثية، وصهبان، وطريق المركب، وممشى الوادي، وحوض التجميع بغابة سقام، والصناعية، والجربة، والقابل، وممشى الحضن .

وأشار إلى الانتهاء من سفلتة طريق المركب بطول 3 كم، والانتهاء من تركيب أرضيات الممشى بالانتر لوك بقياس 6 سم حول حوض التجميع وبعرض 1.50 متراً بمساحة إجمالية بلغت 1470م2، والانتهاء من أعمال سفلتة الطبقة الأولى والثانية بكمية 307.143م 3 من الأسفلت وذلك بغابة سقام، ومن أعمال سفلتة الطبقة الأولى والثانية بكمية بلغت 9970 م3 من الأسفلت وأعمال أرصفة بمساحة بلغت 17139م2 وذلك بحي الصناعية، والانتهاء من أعمال سفلته طبقة أولى وثانية بكمية بلغت 1064م3 من الأسفلت بحي الجربة، كما تم الانتهاء من أعمال سفلتة طبقة ثانية بكمية 375.95م3 من الأسفلت بحي العريسة الجنوبي.