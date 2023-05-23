وزير_الاستثمار: اقتصاد #المملكة الأسرع نموًا بين دول #مجموعة_العشرين #عاجل

قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن إجمالي الناتج المحلي في المملكة، نما بمعدل أكبر من الدول الأخرى، وإن المملكة هي الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 5.5 %.

وبيّن خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تنمو أسرع من المعدل العالمي، بهامش كبير، وأن هناك رؤوس أموال مهمة في الخليج، موضحًا أن المملكة ترى مجلس التعاون الخليجي سوقا مشتركة.

وأضاف: العالم مضطرب ورأينا انشقاقات جدية في النظام العالمي، وهي مقلقة للكثيرين، والحرب في أوروبا تؤثر كثيرًا على سلاسل التوريد الدولية، مبديًا قلقه مما سيأتي جرّاء القيود المفروضة على التجارة.

وذكر أن الدول النامية استفادت كثيرًا من النظام العالمي الذي تأسس خلال العقود الأربعة الماضية، وخرج المليارات من الفقر إلى الطبقة المتوسطة، وأن الخليج أسهم في كل ذلك، من خلال تزويد العالم بالطاقة.