موندو_ديبورتيفو : #رونالدو يرغب في الرحيل عن #النصر

كشفت تقارير إسبانية مفاجأة بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر.

وأشارت إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه والذي انضم له في ديسمبر 2022.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن كريستيانو رونالدو ويريد الرحيل عن النصر وعدم استكمال عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيكون مطالبا بتعويض النصر عن الموسمين المتبقيين في عقده حال قرر الرحيل عن الفريق، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يبحث الرحيل عن النصر والعودة إلى أوروبا، والبحث عن تجربة جديدة.