إتاحة تلقي بلاغات الطوارئ في #الشرقية عبر #واتساب و #تويتر

دشّن أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أمس، خدمة «طوارئ الواتساب 940 المطورة»، التي جرى تحديثها لتكون ذات خاصية تفاعلية في تقديم خدماتها للمستفيدين؛ من خلال الرد الآلي الفوري وتلقي البلاغات ورفعها بشكل أسرع، عبر تطبيق «واتساب»، وحساب «تويتر».

واستمع أمين الشرقية -خلال التدشين- إلى شرح موسع عن الخدمة المطورة والتحديثات التي أجريت عليها، بهدف تحسين جودة عمل البلاغات والاستفسارات المتعلقة بها، والتعامل بنسبة أعلى مع عدد البلاغات، والتفاعل الفوري بالرد ورفع البلاغات، من خلال تطبيق واتساب (الشات بوت) وحساب «تويتر» الخاص ببلاغات أمانة الشرقية.

وقالت مدير عام الطوارئ «940»، أماني الفريدي، إن الميزة المحدثة في الخدمة، جرى تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي لتكون تفاعلية، للتعامل مع البلاغات والاستفسارات بشكل مباشر وبوتيرة عمل أسرع، وذلك على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، مشيرة إلى أن الخدمة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

ويقدم تدشين الخدمة المطورة لـ «940» عبر نافذتي «شات بوت» في «واتساب» وحساب «تويتر»، خدمته لجميع مستخدمي قنوات التواصل، لتقي البلاغات من قبل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، لتسهيل وصف البلاغات والحصول على دقة عالية في المعلومة، إضافة إلى وضوح وسرعة المتابعة للبلاغ المقدم مع الخاصية التفاعلية الجديدة.