الأزمة تتصاعد.. اعتقال 4 مشجعين من جماهير #أتليتكو_مدريد بسبب #فينيسيوس

كشفت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، القبض على 4 مشجعين من جماهير فريق أتليتيكو مدريد بسبب قيامهم بتعليق الدمية الساخرة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني.

ووضع بعض المشجعين دُمية ساخرة من فينيسيوس جونيور صباح يوم مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو دمية مشنوقة بقميص فينيسيوس جونيور مع وضع لافتة كُتب عليها: "مدريد يكره الريال" .

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على 4 أشخاص يُشتبه في قيامهم بتعليق الدمية الساخرة من نجم ريال مدريد، والذي تعرض مؤخرا لهتافات عنصرية من جانب جماهير منافسي ريال مدريد في الملاعب الإسبانية.