عبر #الجوال.. كيف تحجز لطفلك في الفحص الطبي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي؟ #عاجل

أتاحت وزارة الصحة إمكانية حجز موعد لإجراء الفحص الطبي اللازم للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، وذلك عبر خطوات إلكترونية سهلة ويسيرة.

وأوضحت «الصحة» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه يمكن حجز الموعد من خلال: تحميل تطبيق «صحتي»، ثم فتح إيقونة «المواعيد»، ومنها نختار «عيادة طب الأسرة».

بعد ذلك، يتم اختيار «حجز موعد»، ثم اختيار «اسم المركز الصحي»، وصولاً إلى تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

وأمس الأول الأحد، أعلنت وزارة الصحة بدء برنامج فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدرسة، وذلك لتحديد المسار التعليمي المناسب، سواء تعليم عام أو تربية خاصة.

ويتضمن ذلك تقييم الحالة الصحية الإجمالية للطالب/ة، عبر التقصي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وإجراء عدة فحوصات تشمل: الفحص السريري، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص الأسنان، وفحص حدة النظر، وفحص كفاءة السمع.

ويستهدف الفحص الطلبة المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدرسة، ويأتي مع بداية موعد تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد وحتى انتهاء التسجيل في جميع المنشآت الصحية.

وشددت «الصحة» على ضرورة التأكد من استكمال الطفل للتطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، وذلك بإحضار كرت التطعيمات للطفل أثناء الفحص، وفحص اللياقة المدرسي الذي لا يتطلب إحضار استمارة الفحص الورقية، حيث سيتم إدخال النتيجة إلكترونيًا.