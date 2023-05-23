رد فعل يخطف القلوب لابنة رائد الفضاء #علي_القرني عند رؤية والدها في #التلفاز (فيديو) #نحو_الفضاء

وثقت أسرة رائد الفضاء السعودي علي القرني، رد فعل ابنته التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات، عندما رأت والدها على شاشة التلفاز.

وعندما رأت الطفلة والدها على شاشة التلفيزيون، أشارت إليه بيديها، وهي تُبدي فرحة عارمة وتضحك بطريقة تخطف القلوب.

ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خطفت الطفلة بعفويتها وبراءتها قلوب المتابعين، الذين دعوا الله أن يرد إليها والدها سالماً، بعد انتهاء رحلته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.

ومساء أمس الإثنين، دخل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي محطة الفضاء الدولية، في مشهد تاريخي ولحظة استثنائية في تاريخ المملكة والعرب ككل.

ووصل رائد الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية بالمركبة «دراغون»، رفقة كل من بيغي ويتسن وجون شوفنر، ضمن رحلة تنظمها شركة «أكسيوم سبيس».

ومن المنتظر أن يبقى كل من «علي» و«ريانة» في محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام، لإجراء مجموعة من التجارب والأبحاث العلمية لخدمة البشرية.