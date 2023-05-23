أهازيج ودموع وقبلات.. #صور مبهجة من حفل حناء #رجوة_آل_سيف خطيبة #ولي_العهد_الأردني

نشرت الملكة رانيا العبد الله صوراً من حفل حنّاء المهندسة رجوة خالد آل سيف، خطيبة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي أقامته مساء أمس الإثنين، في قصر «زهران» بالعاصمة الأردنية عمان.

وكتبت الملكة رانيا معلقة على هذه الصور عبر حسابها في «انستغرام»: «اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا».

وأُقيم حفل الحناء في قصر «زهران» بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، ومايقارب 600 سيدة من أرجاء محافظات وقرى وبوادي الأردن، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبدالله، على الآنسة رجوة آل سيف، المقرر الثلاثاء المقبل الموافق الأول من يونيو 2023.

والخميس الماضي، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زفة عسكرية، أقامها منتسبون لأحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك الأمير حسين رفاقه زملائه، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الاحتفال المبهج الذي تضمن فعاليات وفقرات مختلفة من التراث الأردني.