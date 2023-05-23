الطيران_المدني: #الخطوط_الجوية_السعودية الأقل في شكاوى المسافرين خلال #أبريل

أصدرت الهيئةُ العامة للطيران المدني، اليوم، مؤشر «تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات»، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أبريل 2023م، والتي بلغت 754 شكوى.

ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى وصلت إلى 100%، في الوقت المحدد لشهر أبريل، يليها طيران ناس ثانياً بواقع (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، ثم طيران أديل بـ(35) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%.

وكانت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أبريل عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

وبالنسبة لمؤشرَ «تصنيف مقدمي خدمات المطارات» لشهر أبريل أيضاً، حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، بواقع 62 شكوى، ونسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%.

وحصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.