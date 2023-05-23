هل يرحل #فينيسيوس عن #ريال_مدريد.. #أنشيلوتي يجيب

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أن فينيسيوس جونيور يمر بحالة نفسية سيئة بعد تعرضه للعنصرية في مباراة فالنسيا الأخيرة.

قال مدرب الريال في مؤتمر صحفي: "نحن جميعاً قلقون بشأن ما حدث، أعتقد أنه من العدل أن يكون هناك الكثير من الحديث عن هذه المسألة، إنها فرصة رائعة لتحسين الأمور".

أضاف المدير الفني لفريق ريال مدريد: "فينيسيوس حزين واليوم لم يتدرب، لأنه كان يعاني من إنزعاج صغير في ركبته".

أكمل: " فينيسيوس كان ضحية لكل ما يحدث، في بعض الأحيان يتم إلقاء اللوم عليه بأنه مستفز، لا لنكن واضحين، إنه ضحية كل هذا، مثل المشجعين الذين يتصرفون بشكل لا تشوبه شائبة".