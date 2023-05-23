روسيا: الدعم الغربي لـ #أوكرانيا ينذر بـ «النهاية النووية للعالم»

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف: إنه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا من داعميها الغربيين، زاد خطر "النهاية النووية للعالم"، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء.

وذكر ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن إنكار كييف ضلوعها في توغل مسلح في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية محض "أكاذيب".