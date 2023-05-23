استشاري #قلب يكشف أسباب تورم قدمي مريض #السكري

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 4 أسباب تؤدي إلى تورم قدمي مريض السكري.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، إن تورم قدمي مريض «السكري» يعود لأسباب متعددة من بينها: قصور القلب، وقصور الكلى، إلى جانب أعراض جانبية لأدوية الضغط، وأعراض جانبية لأدوية السكري.

وتطرق في تغريدة أخرى إلى أسباب «التنميل» في أوراق القدمين أثناء النوم، والتي تتضمن: تأثير السكري على الأعصاب، والتهابات الأعصاب الطرفية، وديسك الظهر الضاغط على الأعصاب، وتضيق الشرايين السفلية.

كما حذر من أن إدمان المسكنات من غير معرفة تشخيص المرض الأساسي، يعرض المريض لمضاعفات المسكنات، والتي حتماً لا تعالج المرض الأصلي.