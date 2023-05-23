النفط يرتفع بعد تحذيرات #وزير_الطاقة لـ «المضاربين»

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات تقلص الإمدادات، وسط زيادة موسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك+، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

جاء ذلك بعد تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، اليوم الثلاثاء، التي دعا فيها المضاربين إلى الحذر، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل.

وأضاف سموه: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، باقون، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط احذروا".

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 72.47 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أمس الاثنين إثر صعود بواقع 2.8 بالمئة في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة يوم الذكرى في 29 مايو أيار التي عادة ما تمثل بداية ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف.

ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أعلنها التحالف المعروف باسم أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، إلى تقلص الإمدادات في أسواق النفط.

وتجتمع أوبك+ مجددا في الرابع من يونيو ، ويتوقع بعض المحللين مزيدا من التخفيضات.