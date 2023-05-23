تؤهل لأعرق الجامعات العالمية… افتتاح مدرسة #ريجيت_جرامار البريطانية في #الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن افتتاح مدرسة «ريجيت جرامار» البريطانية العريقة في الرياض، ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية، الهادف لافتتاح مدارس عالمية في العاصمة، بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار، في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، تقدم فرص تعلّم وعمل مميزة وطموحة، تواكب الرؤى التطويرية لمدينة الرياض، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب وجودة الحياة للسكان، لتكون واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

وقالت المدير العام المكلف للإدارة العامة لتنمية قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن الهيئة تسعى للمشاركة في تنمية القطاع التعليمي بالعاصمة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المدارس العالمية التي نشهد افتتاحها مؤخرًا، من خلال تعزيز فرص التعليم ورفع جودتها للسكان.

وأوضحت أن برنامج استقطاب المدارس العالمية نجح في جذب مدارس عالمية مرموقة أخرى في الرياض مثل «كينجز كوليدج» (King’s College)، و«إس إي كاي» التعليمية الدولية (SEK InternationalSchool)، و«ألدنهام» (Aldenham)، و«داوون هاوس» (Downe House)، و«ون وورلد» العالمية (One World International School).

وقال مدير مدرسة «ريجيت جرامار»، شون فينتون، إن المدرسة تُوفر جودة تعليم نوعية لطلابها، فهي تهيئهم أكاديميًّا لتمكّنهم من الاستفادة القصوى من المهارات والفرص بما يتوافق مع تحقيق متطلبات القرن الواحد والعشرين.

وأضاف «فينتون»: «سينضم منسوبو وطلاب (ريجيت جرامار الرياض) إلى مجتمع عالمي مترابط، حيث ينصب التركيز الأساسي على التطوير والنجاح الأكاديمي».

و«ريجيت جرامار» تأسست عام 1675م في مدينة ريجيت بمنطقة سَري الواقعة في إنجلترا، وافتتحت فروعًا لها في الصين وفيتنام والمغرب، وستكون «ريجيت جرامار الرياض» أولى مدارسها التي سيتم افتتاحها في المملكة.

وفي مطلع هذا العام الأكاديمي بدأت المدرسة بقبول الطلاب والطالبات، مقدّمة لهم المنهج البريطاني؛ ابتداءً من المراحل الابتدائية حتى المرحلة الثانوية «GCSE»، و«A-Levels».

وحققت مدرسة «ريجيت جرامار» الأم في شهر أغسطس من العام 2022م أعلى نتائج امتحان «A-Level» و«GCSE»، والتحق 97% من طلابها بأعرق الجامعات العالمية مثل «أكسفورد» و«كامبريدج» و«هارفارد».