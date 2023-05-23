مطارا الملك عبدالعزيز والملك خالد يسجلان ضعفا في معالجة الشكاوي بالوقت المحدد

سجل كل من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض، تراجعًا في معالجة الشكاوي وفقا لتقرير مؤشرات أداء الشكاوي لمقدمي خدمة المطارات الذي أصدرته هيئة الطيران المدني.

جاء ذلك في مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، الذي أصدرته الهيئةُ العامة للطيران المدني اليوم، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أبريل 2023م.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أبريل الماضي، التي بلغت 754 شكوى، ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أبريل وصلت إلى 100%.

وحلَّ طيران ناس ثانياً بواقع 28 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أبريل عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.

وذكرت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر أبريل الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر أبريل ، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 62 شكاوي ، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيَّنَت أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.