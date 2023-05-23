القبض على 3 من مشجعي #فالنسيا

قامت الشرطة الإسبانية بالقبض على 3 من مشجعي فالنسيا بسبب اتهامهم بما حدث ضد البرازيلي فينيسيوس لاعب فريق ريال مدريد.

وأعلنت الشرطة الإسبانية، القبض على 3 أشخاص تورطوا في الإساءة للاعب خلال مباراة فالنسيا، بعد توجيه بعض الهتافات المسيئة والتي تحمل عبارات عنصرية، ضد فينيسيوس جونيور في مباراة فالنسيا وريال مدريد، والتي شهدت حصول اللاعب البرازيلي على بطاقة حمراء والطرد المباشر من اللقاء رغم تعرضه للهجوم من قبل لاعبي فالنسيا وجماهيره.

ونشر نادى فالنسيا بيان رسمي عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه ، بيان رسمي ضد العنصرية، يؤكد نادي فالنسيا أن الشرطة قامت بتحديد ثلاثة مشجعين قاموا بتصرفات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور خلال مباراة الفريق نهاية الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد.

واتم البيان، ويتعاون النادي مع السلطات في التحقيقات من أجل القضاء على العنصرية داخل ملعب مستايا.