باكستان.. سماع أقوال #عمران_خان في اتهامات الكسب غير المشروع

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: إن مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، استمع إلى أقوال خان اليوم الثلاثاء في اتهامات بالفساد.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه لاستدعاء للمثول أمامها واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.

ويدخل خان، الذي يقول إن تهم الفساد ملفقة، في مواجهة مع الجيش الذي حكم باكستان مباشرة أو أشرف على حكوماتها المدنية طوال تاريخها.

وألقت الشرطة القبض على خان في التاسع من مايو أيار، مما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة.

وأعطى المكتب خان مهلة حتى 25 مايو أيار للمثول أمامه، وقد يؤدي عدم امتثاله للاستدعاء إلى اعتقاله.

واعتقل المكتب خان هذا الشهر لأنه وزوجته متهمان بحصولهما على أراض بملايين الدولارات كرشوة من رجل أعمال في مجال العقارات من خلال صندوق خيري.

ووصف خان الاتهامات بأنها "لا أساس لها وعبثية وملفقة تماما" في بيان إلى المكتب الأسبوع الماضي.