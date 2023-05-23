بورصات_الخليج تتراجع بفعل تقلبات #أسعار_الطاقة وأزمة #سقف_الدين في #أمريكا

أغلقت البورصات الخليجية، على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج- في تعاملات متقلبة وسط تفاؤل بتفادي الحكومة الأمريكية التخلف عن السداد وتوقعات بشح في أسواق الطاقة وتحذير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة للمضاربين أثار توقعات بأن يقرر تحالف أوبك+ فرض مزيد من تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.

وارتفع خام برنت 89 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 76.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5 بالمئة، مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق المؤشر في بورصة دبي منخفضا 0.5 بالمئة مع تراجع أسهم الشركات العقارية والبنوك.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة بفعل تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول 1.2 بالمئة ومجموعة ألفا ظبي ثلاثة بالمئة، وانخفضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3 بالمئة مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة وبنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة بقيادة سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية الذي ارتفع 1.5 بالمئة وسهم النساجون الشرقيون الذي ارتفع 4.7 بالمئة.