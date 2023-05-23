تعرف عليها.. 14 تجربة علمية يجريها #علي_القرني و #ريانة_برناوي في #الفضاء 

يجري رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي 14 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية، بعد وصولهما إليها مساء أمس الإثنين، في رحلة تاريخية.

وبينت الهيئة السعودية للفضاء طبيعة التجارب الـ14، وهي: 6 تجارب في الدماغ والجهاز العصبي، و4 تجارب في الخلايا المناعية، وتجربة واحدة في الاستمطار، و3 تجارب تعليمية وتوعوية في بيئة الجاذبية الصغرى.

ومساء أمس الإثنين، دخل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي محطة الفضاء الدولية، في مشهد تاريخي ولحظة استثنائية في تاريخ المملكة والعرب ككل.

ووصل رائد الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية بالمركبة «دراغون»، رفقة كل من بيغي ويتسن وجون شوفنر، ضمن رحلة تنظمها شركة «أكسيوم سبيس».

ومن المنتظر أن يبقى كل من «علي» و«ريانة» في محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام، لإجراء مجموعة التجارب والأبحاث العلمية سالفة الذكر.