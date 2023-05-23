«2030 أم 2034؟».. رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث عن استضافة #السعودية للمونديال #عاجل

قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إن المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة كأس العالم، لكن يتعيّن اختيار الوقت المناسب لاحتضان القارة ككل الحدث العالمي في عام 2030 أو 2034.

وقال «آل خليفة» في حوار مع الصحفيين في بيروت على هامش زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان: «السعودية قادمة بقوة، وننسّق مع الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لاحتضان كأس العالم 2030 أو 2034 بالاتفاق مع الجميع. عندما يُقدّم الملف، نريد ضمان نجاحه بنسبة 90 بالمئة على الأقل».

وأضاف: «المملكة بلد قادر على تنظيم بطولة مماثلة، لكن علينا اختيار الوقت المناسب، في 2030 أو 2034، بحسب الظروف ونسب النجاح، خاصة أننا كاتحاد آسيوي نشكل 47 صوتاً، فيما يحتاج الفوز لأكثر من 110 أصوات، وبالتالي يجب أن نحظى بدعم من القارات الأخرى».

وواصل: «ننسّق الوقت المناسب لاحتضان هذه البطولة سواء في 2030 أو 2034، ويهمّنا أن يكون ملف السعودية ناجحاً عندما تتقدّم به، ونحن نتحمّل مسؤولياتنا وهذا التزام مني أنا شخصياً، لكن يجب اختيار الوقت المناسب».

وحصلت السعودية على حق استضافة كأس آسيا 2027، مع بقاء ملفها وحيداً، بعد انسحاب الهند وأوزبكستان وإيران، وستكون هذه الاستضافة الأولى للمملكة حاملة اللقب ثلاث مرات (1984 و1988 و1996) للنهائيات التي انطلقت عام 1956م.

ومع إقامة نسخة كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمرة الأولى في ثلاث دول، تدور المنافسة على استضافة نسخة 2030 مع بروز ملف أوروبي-أفريقي مشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب، وآخر أميركي جنوبي يضمّ الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي، يصادف مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع المملكة واليونان الترشح بملف مشترك لاستضافة الحدث العالمي.