الدوري_التركي.. رفض معاقبة لاعب #فناربخشة بعد البصق على المصري #تريزيجيه

حسمت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم قرارها بشأت معاقبة ساميت أكايدين لاعب فناربخشة على خلفية عملية البصق التي تعرض لها الدولي المصري محمود تريزيجيه خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي.

وقال بيان لجنة الانضباط أنه وعلى الرغم من الإحالة إلى مجلسنا بخصوص الرياضي ساميت أكايدين، بسبب فعل البصق ضد رياضي الفريق المنافس؛ ونظرًا لعدم حدوث عناصر الانتهاك التأديبي المزعوم، لا يوجد مجال لتحديد العقوبة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اعلان الاتحاد التركي إحالة الأمر الى لجنة الانضباط لتوقيع العقوبات اللازمة على لاعب فناربخشة بسبب تجاوزه اتجاه النجم المصري محمود تريزيجيه.