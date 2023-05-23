أخفاه في مواقع مختلفة ويسلمه للزبائن بـGPS.. القبض على مقيم لترويجه #الشبو في #الخبر

قبضت شرطة محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، بإخفائها في مواقع مختلفة، وتسليمها لمتعاطيها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، بجانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.