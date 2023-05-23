الخارجية_الأمريكية: نملك أدوات إضافية للرد على خروقات الهدنة في #السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تمتلك أدوات إضافية للرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات اليوم الثلاثاء: "لدينا أدوات إضافية متاحة للاستجابة لأي خرق محتمل للهدنة في السودان ولن نتردد في استخدامها".

وأشارت إلى أن لجنة مراقبة اتفاق الهدنة بالسودان تجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول ادعاءات الانتهاكات.

وترعى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هدنة إنسانية لمدة 7 أيام في السودان، إذ وقعت الاتفاقية بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وتتواصل الاشتباكات المتقطعة في السودان رغم سريان الهدنة التي أعلنت عنها وزارتي الخارجية السعودية والأمريكية ورحب بها طرفي الصراع في السودان.