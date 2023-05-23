تدخل جراحي بمستشفى #وادي_الدواسر ينقذ مقيماً نتيجة خطأ طبي في #باكستان

أجرى فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، عملية ناجحة لمقيم يعاني من انفجار قرحة بالاثني عشر نتيجة خطأ طبي في باكستان.

وقال تجمع الرياض الصحي الأول، إن قسم الطوارئ استقبل مقيماً من الجنسية الباكستانية تبين من التشخيص أنه قد أجرى عملية قرحة بالاثني عشر في باكستان؛ واقتصرت على توصيل الأمعاء بالمعدة ولم يتم قطع العصب الحائر؛ مما تسبب في عدم شفاء القرحة؛ وحدث انفجار قرحة والتهاب بريتوني حاد وحالة من التسمم بالجسم.

وأضاف أنه تم إجراء عملية نادرة وفورية وإصلاح القرحة وقطع العصب الحائر (العاشر)؛ لإتمام شفاء القرحة؛ وخرج المريض بعد تماثله للشفاء وحالته الصحية جيدة.

جدير بالذكر؛ أن مستشفى وادي الدواسر العام، استقبل خلال عام 2022 م؛ قرابة 117964 مراجعاً بقسم الإسعاف والطوارئ، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 45255؛ وسجلت أقسام التنويم 7235؛ فيما بلغت عدد العمليات الجراحية 1828؛ وعدد جراحات اليوم الواحد 641 عملية.