الأرصاد: استمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى نهاية مايو #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات حالة الطقس في المملكة خلال الفترة القادمة.

وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتوقع استمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى نهاية شهر مايو".

وأشار إلى أن المركز سوف يصدر تقريرًا إلحاقيًا عن الحالة المتوقعة.

وكان المركز قد قال في تغريدة سابقة اليوم إنه من مخرجات النموذج العددي السعودي، يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (ميسان، الطائف) والأجزاء الشرقية منها.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.