كيف استقبل المشجعون سجود #كريستيانو_رونالدو في مباراة #النصر_الشباب #دوري_روشن

لا حديث يعلو بين مشجعي كرة القدم في المملكة والعالم العربي على سجود المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي في مباراة النصر والشباب أمس الثلاثاء في بطولة الدوري السعودي.

عدسات الكاميرات في مباراة النصر اليوم التقطت صورا للبرتغالي رونالدو أثناء سجوده على أرض الملعب وسط زملائه، الذين فوجئوا بهذا التصرف وصفقوا له فرحا.

المشجعون أيضا رحبوا بسجود كريستيانو، وقال معلق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سجود الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدف مع النصر.. لقطة الموسم".

وأضاف آخر: "كريستيانو رونالدو يسجد سجود المسلمين بعد هدفه مع فريقه النصر في مرمى الشباب".

وتابع ثالث: "كنت أتمنى احتفال رونالدو كما يدعي البعض إنه سجود، إنه يتفهم بالطريقة الاحترافية التي أردها رونالدو، وهو ملاحظته أن جميع يقلد احتفاله، فأراد بدوره أن يقرب للجمهور العربي بشكل عام، والجمهور السعودي بشكل خاص بتقليد الاحتفال المحبب لهم".

وانتهت مباراة النصر ضد الشباب، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهما، تاليسكا وكريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب، وسجل كريستيان جوانكا هدفي الشباب".