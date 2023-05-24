طقس الأربعاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان #السيول على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس اليوم الأربعاء بمناطق المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأكد المركز أنه الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.