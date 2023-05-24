ارتفاع طفيف في أسعار #الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 عند 208 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.25 ريال، 55.53 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.50 ريال، 47.60 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.00 ريال، 63.47 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.16 ريال، أي ما يعادل 58.18 دولارا.

سعر الجنيه الذهب:

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة، كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات 1,988.03 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، 2,082.70 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، 2,272.03 ريال.