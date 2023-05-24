ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 77 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط، ارتفاعاً ملحوظا خلال تعاملاتها المبكرة اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل.

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وبحسب بيانات المعهد، فقد تراجعت مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو.

وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.