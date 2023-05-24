تحمل 16 صاروخا نووياً.. أحدث #غواصة روسية تتجه إلى هذه المنطقة قريباً

كشفت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية ستنتقل إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتكا في أغسطس المقبل ، لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادي.

وتحمل الغواصة "جنراليسيمو سوفوروف"، التي دخلت الخدمة في نهاية عام 2022، ما يصل إلى 16 صاروخا روسيا من طراز بولافا برؤوس نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية عن مصدر قريب من إدارة الجيش أن الغواصة ستخضع لانتقال داخلي من الأسطول الشمالي في القطب الشمالي إلى أسطول المحيط الهادي في أغسطس".

وتعمل روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الشاسعة المتاخمة لآسيا والمحيط الهادي حيث تتهم الولايات المتحدة بتوسيع وجودها، مما يثير مخاوف أمنية في اليابان وأنحاء المنطقة.