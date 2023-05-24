أبرزها #الرياض.. محلل #طقس يتوقع هطول #أمطار وحبات #البرد على عدة #مناطق خلال ساعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس المملكة خلال الساعات المقبلة.

وأكد في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة و متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد.

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة وشمال الشرقية وشرق مكة تمتد إلى الإمارات وعُمان واليمن تسبق برياح نشطة مغبرة.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة الحناكية، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.