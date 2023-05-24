لهذا السبب. تأجيل إطلاق #القمر_الاصطناعي” #بدر8″

كشف موفد قناة "الإخبارية" لدى ولاية فلوريدا سبب تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي "بدر 8" الذي سيكون بديلا للقمرين "بدر 4"و" بدر6".

وأوضح "موفد الإخبارية"، أن السبب وراء تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي بسبب ظروف الطقس، الغير ملائمة للإطلاق، حيث كان من المزمع إطلاق القمر في السابعة صباحا بتوقيت المملكة.

ولفت إلى أن القمر الاصطناعي "بدر 8" سيقدم خدمات تقنية جديدة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تواكب التطورات الحديثة في مجال البث التلفزيوني.

الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي سوف يتم إطلاقه من قاعدة"كيب" الجوية بولاية فلوريدا.