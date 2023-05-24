مع اقتراب #عيد_الأضحى.. تعرًف على أسعار المواشي بسوق العزيزية في #الرياض (#فيديو) #عاجل

سلط تقرير نشرته قناة "الإخبارية" اليوم الأربعاء الضوء على أسعار المواشي في سوق العزيزية بالرياض، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه قال أحد تجار الأغنام في السوق ، أن "خروف" من نوع حري جبر وصل إلى 1900 ريال، بينما وصل خروف جبر ناهي 2100 ريال، أما التيوس تبدأ من 1000 ريال إلى 1200 ريال.

وأكد أن أغنام الجورجي تبدأ من 1350ريال حتى 1450 ريال، والسواكني الخلفي أسعارها تبدأ من 1350 ريال إلى 1450 ريال.