بـ43 مئوية.. #الأحساء و #حفر_الباطن تُسجلان أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن الأحساء وحفر الباطن تسجلان اليوم الأربعاء أعلى درجة حرارة بتسجيلها 43 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 41 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أبها سجلت أقل درجة حرارة اليوم بتسجيلها 15 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة الحناكية، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة في مدن المملكة: