حملة التبرعات #السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقترب من 22 مليون ريال

بلغت إجمالي المبالغ للحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني عبر منصة "ساهم" لتقترب من 22 مليون ريال.

وأوضحت "ساهم" أن إجمالي المبالغ 21,954,816 مليون ريال، فيما بلغ عدد المتبرعين في الحملة من مواطنين ومقيمين هو 148,160 متبرعا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - اليوم، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.