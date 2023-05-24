ليس #الطعام فقط.. الكشف عن #بكتيريا خطيرة بالأمعاء تؤدي إلى #زيادة_الوزن

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن الطعام ليس وحده فقط عن زيادة الوزن، فقد تم الكشف عن نوع من البكتريا تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين الدوليين أن المواد السامة التي تتسرب من الأمعاء يمكن أن تتداخل مع عمل الخلايا الدهنية وتؤدي إلى السمنة.

وتعد المواد، التي تسمى السموم الداخلية، شظايا من البكتيريا في أمعائنا.، وعلى الرغم من كونها جزءا طبيعيا من النظام البيئي للجهاز الهضمي، فإن الحطام الميكروبي يمكن أن يسبب ضررا كبيرا للجسم إذا وجد طريقه إلى مجرى الدم.

وأراد الباحثون النظر على وجه التحديد في تأثير السموم الداخلية على الخلايا الدهنية (الخلايا الشحمية) لدى البشر. واكتشفوا أن العمليات الرئيسية التي عادة ما تساعد في التحكم في تراكم الدهون تتأثر بالمواد.

الدراسة أجريت على 156 مشاركا، 63 منهم مصنفون على أنهم يعانون من السمنة، وخضع 26 منهم لعملية جراحية لعلاج السمنة - وهي عملية يتم فيها تقليل حجم المعدة للحد من تناول الطعام.