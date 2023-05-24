السودان.. الاشتباكات تتواصل رغم الهدنة و «#الأمم_المتحدة»: الوضع «مفجع»

تواصلت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان، الليلة الماضية، في أجزاء من العاصمة السودانية، وذلك في ثاني أيام هدنة لمدة أسبوع بهدف السماح بإيصال المساعدات وتمهيد الطريق لهدنة أطول، حسبما أكد شهود عيان.

وجاء اتفاق وقف إطلاق الناربعد خمسة أسابيع من القتال الكثيف في الخرطوم، وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد.

وسمع سكان دوي نيران مدفعية كثيفة قرب قاعدة وادي سيدنا العسكرية في ضواحي العاصمة.

من جهته، قال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: إن ما يربو على 300 ألف فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، إذ عبر كثيرون منهم إلى تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "مساهمات المانحين في خطة التعامل مع اللاجئين لا تزال شحيحة. نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المضيفة للاجئين".

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، ما يحدث في السودان، بأنه "مفجع"، داعيًا طرفي القتال إلى وقف العنف وحماية المدنيين.