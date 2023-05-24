غدًا.. تصريف 30 مليون م3 مياه بـ «#سد_وادي_حلي» لري المزارع

تفتح وزارة البيئة والمياه والزراعة، بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة، غدًا الخميس، ولمدة 35 يومًا؛ لتصريف 30 مليون متر مكعب، مع زيادة معدل التصريف 10 أمتار مكعبة – ثانية.

يأتي ذلك لدعم الأنشطة الزراعية، وري المزارع على امتداد الوادي، وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار .

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م.ماجد الخليف: إن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا، ومزود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.