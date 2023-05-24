فيديو.. #وزير_المالية: #المملكة تخطط للاستثمار في البنية التحتية على المدى البعيد

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة لديها خطط استثمارية وأعمال مستمرة في البنية التحتية على المدى البعيد، موضحًا أن موقع منطقة الخليج الاستراتيجي يمكنها من تحقيق طموحاتها الاستثمارية.

وبيّن الجدعان، خلال جلسة حوارية بعنوان "تعظيم القدرة التنافسية الخليجية العالمية"، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الخليج هو المنطقة الأكثر أعمالًا، ما يؤكد وجود خطط وأعمال مستمرة.

وتستضيف الدوحة، منتدى قطر الاقتصادي تحت شعار "قصة نمو عالمية جديدة"، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.