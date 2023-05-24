وصول أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة #طريق_مكة

وصلت أولى رحلات الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في منطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار «سوكارنو هاتا» الدولي في جاكرتا.

وكان في استقبال القادمين، سفير جمهورية إندونيسيا في السعودية، الدكتور عبدالعزيز أحمد، ورئيس لجنة تنظيم الحج، الدكتور سبحان خالق، وقنصل شؤون الحج والعمرة، الدكتور نصر الله جسام.

وتعد مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.