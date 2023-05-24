30 دورة تدريبية لمنفذي برامج «#موهبة» الإثرائية

يطلق مركز التميز في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، برنامج التطوير المهني للفرق التنفيذية العاملة في البرامج الإثرائية من خلال تنفيذ برنامج تدريبي خاص بطاقم العمل في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي وآخر خاص بطاقم العمل في برنامج موهبة الإثرائي البحثي.

وتبدأ هذه البرامج التدريبية بتاريخ 5 يونيو 2023م وتستمر حتى بداية يوليو المقبل، وذلك في إطار استعداد مؤسسة "موهبة" لتنفيذ البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين لصيف 2023 التي يقوم على تقديمها نخبة من الممارسين التربويين وأعضاء هيئة التدريس المختصين في المجالات العلمية.

وتستهدف البرامج التدريبية تهيئة مقدمي البرامج الإثرائية وتطوير مهاراتهم والتأكد من جاهزيتهم للانطلاق في تقديم الوحدات الإثرائية والمهارية للطلبة الموهوبين، من أجل تمكينهم من تأدية مهمة إثراء الطلبة خلال الإجازة الصيفية.

ويتضمن البرنامج التدريبي 30 دورة تدريبية، متزامنة وغير متزامنة، تضم عدة موضوعات رئيسة في مجال تربية وتعليم الطلبة الموهوبين وتركز على الإستراتيجيات الناجحة في تدريسهم وأحدث تقنيات التعليم لتوظيفها في تقديم البرامج الإثرائية.

وتشمل تحليلًا للمحتوى العلمي للوحدات الإثرائية وتوظيف الأنشطة الممتدة إلى خارج الصف الدراسي لإيجاد فرص تعلّم مستمرة لدى الطالب خلال يومه وإبقائه في حالة اتصال ذهني مع المفاهيم التي يتعرض لها داخل الصف.

ويشمل التدريب تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين وتنميتها من أجل تطوير الجوانب المهارية لدى الطلبة، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الفعالة في التقويم الصفي وطرق استثمار الأدوات التقنية لقياس تعلّم الطلبة المكتسب من البرامج التي يلتحقون بها.