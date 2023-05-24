الاستخبارات_الروسية: مؤسسات أمريكية وبريطانية تلقت أوامر بإفشال التقارب بين #السعودية و #إيران

قال مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن مؤسسات أمريكية وبريطانية تلقت أوامر بـ«إفشال وتقويض» الحوار ومحاولة التقارب بين السعودية وإيران، معتبراً أن هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتراجع بشكل حاد، على خلفية تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

وأضاف «ناريشكين» خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، اليوم الأربعاء: «حسب معلومات الاستخبارات الروسية، كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران بوساطة صينية في مارس الماضي، عصبيا للغاية، باعتباره دليلاً على فشل سياستهما طويلة المدى الهادفة لخنق طهران، وإضافة إلى كونه تهديدا لمواقعهما الاستراتيجية».