تدشين مبادرة لإكثار المحاصيل الزراعية بدون بذور في #جازان

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان، أمس، مبادرة «إكثار المحاصيل الزراعية بطريقة زراعة الأنسجة»، وذلك خلال إطلاقه لفعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في محافظة صبيا.

واستمع أمير جازان إلى شرح من مدير الهيئة، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، عن طريقة زراعة الأنسجة النباتية، وما تمتاز به من إنتاج نسخ مطابقة من النباتات التي تمتلك صفات مرغوبة وخالية من الأمراض والفيروسات، بما يمكن من إكثار النباتات في غياب البذور ودون الحاجة إلى ملقحات، إضافة إلى إنتاج كميات هائلة وناضجة من النباتات بشكل سريع طوال العام دون التقيد بوقت محدد.