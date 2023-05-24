أسعار #النفط تواصل الارتفاع بفعل التحذيرات السعودية للمضاربين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تحذير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، للمضاربين على هبوط الأسعار بالبيع على المكشوف، من أن تحالف "أوبك بلس" قد يخفض الإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 74 دولارا للبرميل بعد أن زادت بنسبة 2% تقريبًا خلال اليومين الماضيين.

كان سمو وزير الطاقة قد طالب المضاربين، توخي الحذر، قبل نحو أسبوع من الاجتماع المقرر لتحالف "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط لمراجعة سياسة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.

وقال سموه، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة أمس: "أواصل نصيحتهم بأنهم سيتألمون كما حدث في أبريل الماضي، سأظل أقول لهم احذروا".