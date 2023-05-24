عبر اختبار بخطوات سهلة من #الصحة.. تعرف على قوة نظرك وأنت في المنزل

أتاحت وزارة الصحة «أداة» يمكنك من خلالها اختبار قوة نظرك وأنت جالس في منزلك، عبر خطوات سهلة وبسيطة.

وتتضمن «الأداة» اختباراً بسيطاً لقوة النظر، أتاحته «الصحة» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويتضمن مجموعة من الحروف بـ«فونتات» مختلفة، ومن خلال قدرتك على رؤية تفاصيلها بوضوح، يمكن تحديد قوة البصر.

وأشارت وزارة الصحة إلى إمكانية تثبيت هذه «الأداة» عبر الهاتف، مشيرة إلى مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها قبل بدء القياس، أولها التأكد من أن إضافة الغرفة مناسبة، وضبط درجة سطوع الهاتف بحيث تكون 100%.

بعدها أمسك بالهاتف الجوّال، بحيث تبعد الشاشة عن المريض مسافة مقدارها 4 أقدام (1.2 متر)، ثم البدء في فحص النظر لكل عين على حدة، بينما تكون العين الأخرى مغطاة تمامًا.

وشددت على أن هذه الأداة ليس بديلاً لإجراء قياس النظر الذي يتمُّ في عيادات العيون، لافتة إلى أن «الحق أن الأدلة على دقة تطبيقات الأجهزة الذكية في قياس حدة البصر لا تزال محدودة، بل إنه لا يوجد حتى الآن أي تطبيق دقيق، على الأقل قياسًا إلى أحد الاختبارات الرسمية المعتمدة في قياس النظر (وإن كان الأمر بحاجة إلى مزيد من التحقق)».

وأتمن: من الجدير بالذكر أن الاختلاف في مستوى دقة الشاشة وحجم الخط قد يؤثر على دقة القياس».

ويمكن الاستفادة من هذه الأداة وقياس النظر من خلال هذا الرابط:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/VisualAcuityTest.aspx