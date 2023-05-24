«#السبت_البنفسجي».. مبادرة لتعزيز اندماج وتمكين #الأشخاص_ذوي_الإعاقة

تطلق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مبادرة "السبت البنفسجي"، في آخر سبت من شهر يوليو "29 يوليو 2023م"، الموافق 11 محرم 1445هـ، بهدف تعزيز اندماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التفاعل الاجتماعي من خلال تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وعي القطاع الخاص باحتياجاتهم وأخذ الخطوات اللازمة لجعل متاجرهم وخدماتهم موائمة لمختلف الإعاقات.

وبدأت مبادرة "السبت البنفسجي" التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة عام 2021م واستمرت بتكرارها على أساس سنوي في السبت الأخير من شهر يوليو.

ونسقت الهيئة مع عدد من الجهات مثل وزارة التجارة لدعم المبادرة من خلال التعميم على الغرف التجارية والشركات والمتاجر والبنوك لحثها على المشاركة، وسيتمكن التاجر من المشاركة في هذه المبادرة دون فقدانه رصيد تخفيضات التاجر السنوية.

وكانت هذه المبادرة قد حققت نجاحاً مميزاً في العامين الماضيين حيث شارك بها أكثر من 5500 نقطة بيع واستفاد منها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.